Seren Serengil: Çıplak fotoğraf Ebru Şallı'nın değil

Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldığı iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında programın sunucusu ve yakın arkadaşı Seren Serengil'den açıklama geldi.

"FOTOĞRAF EBRU DEĞİL"

Söz konusu karenin kendisine hafta sonu bir başkası tarafından gönderildiğini belirten Seren Serengil, fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi. Serengil şöyle konuştu:

"EBRU'NUN GÖĞÜSLERİNİN ARASI AÇIK VE SARKIK DEĞİL"

"Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil.”



