Seren Serengil Demet Akalın'ı kızdıracak

Seren Serengil ve popçu Demet Akalın arasındaki gerginlik büyüyor.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti.

Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından doğmamış çocuğuna beddua edenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

ŞÜKRAN OVALI'YA DESTEK

Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isimden ve hayranından destek mesajı geldi. Demet Akalın da Şükran Ovalı'ya destek çıktı ve bu haberi yayınlayanları eleştirdi. Haberi ilk olarak Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil yayınlamıştı.

"DEMET MERHAMETTEN ANLAMAZ"

Seren Serengil, Demet Akalın 'ın bu eleştirisine ''Demet Akalın, dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı.'' diyerek sert bir çıkışta bulundu.