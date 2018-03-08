taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.051
USD
3,8114
EURO
4,7254
ALTIN
162,47
PETR
64,2700

Seren Serengil Demet Akalın'ı kızdıracak

Seren Serengil: Demet Akalın dostluktan da merhametten de anlamaz.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 13:27..
  1. Haberler
  2. Magazin

Seren Serengil ve popçu Demet Akalın arasındaki gerginlik büyüyor.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti.

Seren Serengil Demet Akalın'ı kızdıracak

Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından doğmamış çocuğuna beddua edenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

ŞÜKRAN OVALI'YA DESTEK

Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isimden ve hayranından destek mesajı geldi. Demet Akalın da Şükran Ovalı'ya destek çıktı ve bu haberi yayınlayanları eleştirdi. Haberi ilk olarak Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil yayınlamıştı.

"DEMET MERHAMETTEN ANLAMAZ"

Seren Serengil, Demet Akalın 'ın bu eleştirisine ''Demet Akalın, dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı.'' diyerek sert bir çıkışta bulundu.

Seren Serengil Demet Akalın'ı kızdıracak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Taylor Hickson set kazası geçirdi
Kanadalı oyuncu Taylor Hickson'ın sette geçirdiği kaza sonrası yüzünde derin yaralar oluştu.
Şükran Ovalı: Doğmamış bebeğime beddua eden vidansızlar
Geçen yıl Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, 3 aylık hamile.
Şehnaz Tuna: Her gece Mehmet'le yatıyorum
Şehnaz Tuna, eşi Mehmet Tuna'nın ölümünden sonra yaşadığı zorlukları anlattı.
Sema Şimşek yeni aşkıyla el ele
Manken Sema Şimşek, Arda Esen ile yeni bi aşka yelken açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

286
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

214
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

131
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

77
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

70
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
48 milletvekili Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı

48 milletvekili Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM