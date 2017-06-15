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Seren Serengil: Derya Şensoy benim sevgilimi kullandı

Seren Serengil, Sarp Levendoğlu'yla yaşadığı sürpriz aşkla gündemde olan Derya Şensoy hakkında olay yaratacak açıklamalar yaptı.

15.06.2017 - 06:39
  1. Haberler
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Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncunun, Derya Şensoy’un arkadaşlarıyla olan yakınlığından rahatsız olduğu söylenmişti. Daha sonra ise ayrılık nedeni olarak Sarp Levendoğlu’nun kolundaki Birce dövmesini sildirmemesi gösterilmişti. Seren Serengil ise star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında ayrılık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Seren Serengil'in o açıklaması..

"SEVGİLİMİ ETİKETLİYOR"

"Sevgilim Özay, Yalıkavak'ta sahneye çıkıyor. Derya Şensoy da, iki gün önce oraya gidip sahneye çıkıyor ve Özay'la videosunu çekip sosyal medyadan paylaşıyor. Videoları yayınlarken de Özay'ı da etiketliyor. Sonra bunu gören Sarp Levendoğlu gelip Derya'yı ordan alıyor. O da videoları siliyor. Bu kızın yaptığı büyük terbiyesizlik. Oraya da başkasıyla, sakallı bir çocukla gelmiş.

"DERYA ŞENSOY ALKOLÜN ETKİSİYLE SAHNEYE ÇIKMIŞ"

Bizim düzgün giden bir ikişkimiz var. Yaptığı büyük ayıp. Derya Şensoy alkolün etkisiyle sahneye çıkmış ve kimse onu indirememiş. Sarp gelip amacına ulaşınca da gecenin sonunda videoları silmiş. Çok çirkin yaşananlar... Ben de açıklama yapmak zorunda kalıyorum."

Seren Serengil: Derya Şensoy benim sevgilimi kullandı

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