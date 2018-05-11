Seren Serengil düğün tarihini açıkladı

Fransa'da evleneceklerini söyleyen Seren Serengil, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi. Seren Serengil, hazırlıklarla müstakbel eşi Yaşar İpek'in ilgilendiğini söyledi.

100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR

Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı.

"YAŞAR'IN AİLESİNİ BEN İSTEMEDİM"

Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.