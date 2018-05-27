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Seren Serengil evlendi

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, nikah tarihini sürpriz bir şekilde erkene alarak, Yaşar İpek'le dünyaevine girdi.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 08:54..
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Şarkıcı Seren Serengil bir süredir birlikte olduğu yine kendi gibi şarkıcı Yaşar İpek'le tatil için Fransa'ya gitti. Çift; Fransa'da ani bir kararla Türkiye Konsolosluğu'nda nikah kıydı.

Seren Serengil evlendi

8 HAZİRAN'DA EVLENECEKLERDİ

8 Haziran tarihinde evleneceklerini duyuran çift, erken evlenerek herkesi şaşırttı. Evlendiklerini sosyal medyada duyuran Serengil, "Başkonsolosumuz Feriba Duygu Esirgen hanımefendiye bayrağımızın altında ülkemize ait topraklar içinde hazırlanabilecek en güzel töreni gerçekleştirdiği için ve nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Seren Serengil evlendi

100 BİN LİRALIK NİŞAN

Çİft; Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili, "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.

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