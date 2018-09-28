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Seren Serengil: Gülben'in ayrılmasına kimse şaşırmaz

Seren Serengil, Gülben Ergen - Burak Törer ayrılığı hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:37..
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Seren Serengil, mayısta Yaşar İpek ile evlenmişti. Alışveriş yaparken görüntülenen Serengil, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BENİM DE OLUR"

Tüp bebek tedavisine başlayan Seren Serengil, “İnşallah her şey güzel gider ama 5’inci aydan sonra kanım pıhtılaşıyor ve bebeğimi kaybediyorum. Eğer tüp bebek tutarsa hamileliğimin 7’nci ayında beni doğuma alırlar. Arkadaşlarımın çocuklarını görünce çok duygusallaşıyorum. İnşallah benim de olur” dedi.”

Yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen’in, sevgilisi Burak Törer’den ayrılmasıyla ilgili de “Bu ayrılığa kimse şaşırmadı, ben de şaşırmadım” diye konuştu.

Seren Serengil: Gülben'in ayrılmasına kimse şaşırmaz

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