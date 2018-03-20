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Seren Serengil - Hande Yener barıştı

Seda Sayan, Seren Serengil ile Hande Yener'ı barıştırdı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 08:15..
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Çıplak fotoğraf skandalı sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Seren Serengil ve Hande Yener ikilisi barıştı.

Seren Serengil - Hande Yener barıştı

Telifmetre geçen aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti.

Seren Serengil - Hande Yener barıştı

SEREN'İN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYASINDA YAYINLADI

Seren Serengil'den bu konuyu araştırmasını isteyen Hande Yener, söylenenlere daha fazla dayanamamıştı. Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce habersiz çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.

Seren Serengil - Hande Yener barıştı

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