Seren Serengil Hande Yener'e tazminat davası açtı

Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda Hande Yener'in birinci olduğu listeye inanmadığını söylemişti.

SEREN'İN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Serengil, "Bunu araştıracağım eğer yanlış düşünüyorsam da özür dilerim Hande'den." demesine rağmen Hande Yener'in savaşıyla karşılaştı. Hande Yener, dün akşam Instagram hesabının hikaye bölümünden Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını yayınladı. Birçok kadın Hande Yener'i Instagram yetkililerine şikayet etti ve o fotoğrafı kaldırttı.

"ÖZÜR DİLEMESİN"

Bugün canlı yayında konuşan Seren Serengil, Hande Yener'in kendisini çok üzdüğünü ve yayına utanarak geldiğini söyledi. Serengil, "Ben sadece eleştiri yaptım. Sanatçı arkadaşlarımın bazıları da destek verdi ve bu durumdan şikayetçi. Bunu nasıl bir kafayla yaptı, psikolojik destek alması lazım. Hande kendine daha çok zarar veriyor. Beni çok üzdü, kesinlikle özür falan beklemiyorum." açıklamasında bulundu.

100 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Sadece açıklama yapmakla yetinmeyen Seren Serengil, şarkıcı Hande Yener’i kişilik haklarına saldırı, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlarından savcılığa şikayet etti. Yener’in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmama ve sosyal medyadan adını anmaması için de aile mahkemesine de başvuran Serengil, 100 Bin TL’lik de tazminat davası açtı.

İşte Hande Yener'iin paylaştığı o fotoğraflar...