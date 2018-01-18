Seren Serengil Hande Yener'i iki ay konuşamayacak

Hande Yener, sahnede eteği ve göğsü açıldığı sırada çekilen iki fotoğrafını Instagram’da izinsiz yayınladığı iddiasıyla Seren Serengil hakkında koruma talebinde bulundu.

İKİ AY UZAK DURACAK

Mahkeme, Seren Serengil’in iki ay süreyle Hande Yener’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

100 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Seren Serengil bir süre önce çıplak fotoğraflarını internet hesabından yayınladığı iddiasıyla Hande Yener’e 100 bin liralık tazminat davası açmış, ardından ceza davası açılması için savcılığa şikayette bulunmuştu.