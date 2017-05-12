Seren Serengil ve Nihal Candan birbirine girdi

Popçu Murat Boz ve '3 Adam'dan Esen Yenenler ile geçirdikleri eğlence gecesiyle konuşulan Nihal Candan, Instagram'dan Seren Serengil'in klibindeki cesur fotoğraflarını paylaşıp "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız." yazdı. Seren Serengil'den sert bir cevap geldi..

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKLE GECELERE MEZE OLMAK FARKLI ŞEYLER"

Nihal Candan'ın bu paylaşımının ardından Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Ünlü sunucu, Instagram'da isim vermeden yaptığı yaplaşımda, "Fotoğraf çektirmekle gecelere meze olmak farklı şeyler diye sohbet ediyoruz. Dünyadaki her starın dekoltesi olan fotoğrafı vardır ama bir gecelik aşkların ahlak dışı ilişkilerin seviyesiz kadınların fotoğraf çektirmelerine bile gerek yoktur. Ne olduklarının anlaşılması için ağızlarını açtıkları anda anlarsınız ne olduklarını. Sohbet ederken bunlara hem gülüyoruz hem de ne yalan söyleyeyim üzülüyoruz."

İşte Nihal Candan'ın paylaştığı o fotoğraf...