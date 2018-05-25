Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten Özay Bakır hamlesi

Avukat Ersoy Akdemir, İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesine sunduğu dilekçede, Özay Bakır ile ilişkisi aylar önce biten Seren Serengil’in, Yaşar İpek ile geçen Nisan’da nişanlandığını 16 Haziran’da da evleneceklerini anlattı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"İLİŞKİYİ ZEDELEMEK İSTİYOR"

“Özay Bakır, Instagram hesabı üzerinden Seren Serengil’in bir arkadaşı tarafından çekilen videoyu paylaştı. Serengil ile İpek’in ve aracılık yapan birçok arkadaşının defalarca söylemesine rağmen videoyu silmedi. Özay Bakır bu konuda ısrarcı davranarak evlilik arifesinde olan Serengil ve İpek’in ilişkisini zedelemeye çalıştı. Ayrıca Özay Bakır’ın evliliği sabote etmek için farklı televizyon programlarına da telefonla bağlanarak gerçeği yansıtmaya iddialarda bulundu. Yaşanan bu durumun Seren Serengil ve Yaşar İpek’in ailelerinde de problemlere neden oldu.”

YASAĞI İHLAL EDERSE HAPİS YATACAK

İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesi de 23 Mayıs 2018 de verdiği kararında Özay Bakır’ın ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında 6 ay süre ile Serengil ve İpek’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Bakır’ın verilen yasağı ihlal ettiği takdirde 3 günden 10 güne kadar, birden fazla kez ihlal ederse de 30 güne kadar zorlama hapsine karar verildi.