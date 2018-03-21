Seren Serengil - Yaşar İpek barıştı

İki ünlü çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti. Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermişti.

SEREN'İ KISKANDIRMAK İSTEDİ

Bunun üzerine Yaşar İpek programa telefonla bağlanarak Seren Serengil'i çok sevdiğini, ele ele tutuştuğu kişinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu ve Serengil'i kıskandırmak için onun elini tuttuğunu itiraf etmişti.

"SENİ SEVİYORUM"

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. Seren Serengil güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden bu sözlerle duyurdu: "Bazen cok sevgiden sen olmaktan sen gibi davranmaktan cikarsin.. ben sevdigim kadini kirdım, Ama onunda benim kalbimi iyi bildiğini biliyorum❤️sevenlerimizi uzdugumuz icin ozur dilerim yaralarimizi sarabilmek ve guzel kararlarimizi sizlerle paylasabilmek adina biraz yalniz kalmaya ihtiyacimiz var ... sevenler sevenleri anlar anlamaniz dilegiyle._yasar ???? !!!!! (Benimde sana kızıp yapmış olduğum paylasımlar icin senden özür dilerim sadece huzur istiyorum artik seni seviyorum❤️sero)"

Serengil ise yaptığı açıklamada buluşacaklarını ve ilişki sözleşmesi yapacaklarını, birbirlerinin yapmak istemedikleri şeyleri bir kağıda yazıp imza atacaklarını söyleyip "Eğer anlaşabilirsek barışacağız" demişti.

BARIŞMA ŞARTLARI

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı.

Seren Serengil'in şartları;

- Konu ne olursa olsun herhangi bir anlaşmazlıkta ve tartışmada evden eşyaları alıp gitmek yok. Yan oda olabilir, salon olabilir. - Aramızda olup biteni aile fertlerine, sosyal medyada ve diğer mecralarda anlatmak yok. - Haftada 1 gün erkek arkadaşlarıyla yemeğe gidebilir. Mekan bildirmek kaydıyla masada başkalarının kız arkadaşları olmayacak. - Birbirinin telefonunu karıştırmak yok. İstendiği an bakılabilir. - Bir ay içinde bekar evi kapatılacak. - Aldatmak asla yok. Sevgi bittiğinde gitmek isteyen söyleyecek. Bir başka kadınla mesajlaşmak, görüşmek, yemek yemek de bunun içine giriyor. - Sevgimiz sorgulanmayacak. Sosyal medyada paylaştığım şarkıları takmayacak. Dinlediğim şarkılara karışmayacak. 1 Haziran 2018 tarihinde müzik paylaşımına başlanacak.

Yaşar İpek'in şartları;

- Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok cenazeye bile gidilmeyecek. - Kız kıza tatil yok. - Kız kıza gece kulübü yok. - Her ne olursa olsun yalan yok. - Dışarıda kalmak yok. - Haftada 1 arkadaş grubu ile akşam yemeği olabilir. - Benle yaşlanacaksın. - Telefon şifreleri bilmek yok ama istenirse beraber bakılacak. - İstendiği an taraflar birbirlerini görüntülü olarak arayabilecek.