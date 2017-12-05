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Seren Serengil'den eşcinsel açıklaması

Seren Serengil, ayrılık sebeplerini canlı yayında gözyaşları içinde anlattı.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 13:10..
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Seren Serengil, uzun süredir aşk yaşadığı Özay Bakır’la yolarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası birçok internet sitesinde Özay Bakır’ın eşcinsel olduğu ve bu yüzden ikilinin ayrıldığı yönünde haberler çıktı.

Seren Serengil çıkan bu çirkin haberlere adeta ateş püskürdü. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Serengil, ilişkilerinin neden bittiğini anlattı.

"ÖZAY EŞCİNSEL DEĞİL"

İşte Seren Serengil, Özay Bakır’la asıl ayrılık sebebini şöyle açıkladı:

“Ben sosyal medyadan ifşa ettiğim zaman karşı tarafı zor durumda bırakmak istemedim. Onun bir ailesi var onları zor durumda bırakmak istemem. Özay’ın annesinin gözünden akacak bir damla gözyaşı için canımı veririm. Takipçilerimin yazdıkları her şeyi okuyorum, insan bazen sarıl sarmalanmak istiyor bunu uzun zamandır yaşamıyordum. Konuştukça üzülüyorum, konuşmayınca aklıma gelmiyor ama konuşmak zorundayım çünkü Özay hakkında çok çirkin şeyler yazılıyor. Bunun sebebi de aynı mekanda çalıştığı başka bir adamdır.

"YANINDAKİ ADAM ÖZAY'A AŞKIM DİYORDU"

Özay sahneye çıktığında o adam Özay’a çok yakın davranıyordu. Sarılıp 'aşkım' diyordu. Ben Özay’ı uyardım. Çok rahatsız oluyordum. 'Mekandan ayrıl bu kötü bir izlenim, saçma sapan haberler çıkar' dedim. 'Ya sen ayrıl ya da, o ayrılsın' dedim ama olmadı. Bu yazılıp çizilenler iftira. Özay benim erkek arkadaşımdı. Böyle bir şey olsa ilk ben bilirdim. Ayrılık sebebimiz yine o çalıştığı mekanla ilgili ama bu değil. İkimizin arasında ve öyle kalacak. Özay çok iyi çok temiz bir çocuk. Bizde çok güzel bir aşk yaşadık. Ona haksızlık yapılmasın.” dedi.

Seren Serengil'den eşcinsel açıklaması

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