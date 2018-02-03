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Seren Serengil'den imalı mesaj

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük hapis kararı çıkarılan Seren Serengil, avukatı vasıtasıyla ilk gün izlenimlerini iletti.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 15:10..
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Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olan Serengil ilk gün izlenimlerini yazdı.

"EVLİLİK VE AHLAK"

Avukatının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Kütüphaneden kitabımı seçtim, Bertrand Russell 'Evlilik ve Ahlak' beğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır." ifadeleri akıllara Gülben Ergen'i getirdi.

Seren Serengil'den imalı mesaj

Gülben Ergen’in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil’in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.

Seren Serengil'in yazdığı mesajın devamı,

Seren Serengil'den imalı mesaj

Seren Serengil'den imalı mesaj

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