Seren Serengil'den imalı mesaj

Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olan Serengil ilk gün izlenimlerini yazdı.
"EVLİLİK VE AHLAK"
Avukatının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Kütüphaneden kitabımı seçtim, Bertrand Russell 'Evlilik ve Ahlak' beğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır." ifadeleri akıllara Gülben Ergen'i getirdi.
Gülben Ergen’in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil’in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.
Seren Serengil'in yazdığı mesajın devamı,