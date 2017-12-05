Seren Serengil'den köpekli gönderme

Geride bıraktığımız yaz aylarında birliktelikleri ortaya çıkan şarkıcı Özay Bakır ve Seren Serengil, aralarındaki yaş farkına rağmen bu ilişkilerini sürdürmüşler hatta adım adım evlilik yolunda ilerlemeye başlamışlardı.

KÖPEKLERİ ÜZERİNDEN LAF ÇAKTI

Ancak Seren Serengil geride bıraktığımız gün ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Sadece sevgilisi Bakır hakkında kulağına gelen iddialar üzerine böyle bir harekette bulunduğunu söyleyen Seren Serengil bu ayrılık açıklamasının hemen ardından sahip olduğu köpekleri üzerinden bir göndermede bulundu.

"BENİMLE KOYUN KOYUNA YATAR"

Paylaşımında bağlılık ve sadakat kelimelerine vurgu yapan Serengil şunları yazdı:

“Hayatımda bir lokma yemek verip minnetini sevgisini bağlılığını bu denli sadakatini gösteren varlıklar görmedim o yüzden bendeki mertebeleri evlat olduğundan hayatımda hiçbir varlık bunların yerini alamadı. Tatlı lady’m 10 yaşında oldu benimle koyun koyuna yatar. Allah bu evdekileri birbirinden hiç ayırmasın benim de ailem onlar çünkü…. Josh+Tomtom+Lady+Noynoy”