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Seren Serengil'den Yaşar İpek'e: Hoş geldin

Seren Serengil, "Bana kadınlığımı hatırlattın" diyerek Yaşar İpek'e aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 12:36..
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Gülben Ergen'in şikayeti yüzünden son günlerde cezaevine gireceği haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil, Yaşar İpek’le çekilmiş bir fotoğrafını duygusal cümlelerle paylaştı.

"ERKEK OLMAKLA ADAM OLMAK ARASINDAKİ FARK"

Kısa bir süre önce genç sevgilisi Özay Bakır ile yollarını ayıran Seren Serengil, Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken Yaşar İpek’le görüntülenmiş, ancak birliktelik iddialarını sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

İşte o aşk dolu paylaşım:

"Herkese teşekkür ettim, seni unuttum. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre.. Yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı... Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi, kadın olduğumu hatırlamayı, dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ!

"BENİM İÇİN SAVAŞAN ADAM"

Benim için savaşacak, benmle üzülecek, bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş... Bugün seni benim hakkımda birilerinin TV'de atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm, kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip, eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm, sana ne bir kahve yapmışlığım var ne vermiş olduğum bir emek var...

"NASIL İYİ GELDİN"

Kötü günümde nasıl iyi geldin, başımda biri var hissini hissettirmek ne kadar güven verici, kuvvetli hissettiren bir şeymiş, hatırlattın... Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin."

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