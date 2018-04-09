Seren Serengil'e yine hapis yolu gözüktü

Şarkıcı Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında, yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırdı.

Karar, icra memurları aracılığıyla Seren Serengil’e tebliğ edilmek istendi. Dilekçede Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na, haklarında verilen ihtiyadi tedbir kararının ve öneminin izah edildiği, söz konusu izahatların tutanak altına alınarak icra memuru vasıtası ile ihtiyadi tedbir kararının infazının sağlandığı belirtildi.

ELEŞTİRİLERE DEVAM EDİLDİ

Ancak hakkında ihtiyati tedbir kararı verilen taraflardan Seren Serengil’in mahkemenin kararının kendisine tebliğ edilmediğini söyleyerek, bu şekilde infaz ya da tebligat işlemi olamayacağını ileri sürdüğü ve söz konusu tutanağı imzalamadığı belirtildi.

Dilekçede Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in mahkemece verilen kararı canlı yayında eleştirdikleri ardından ise programın sair anlarında da Işın Karaca ve eski eşi hakkında yayın yapmaya devam ettikleri ifade edildi.

HAPİS İLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Emre uymadıkları ve aynı zamanda tedbir kararına aykırı davrandıkları belirtilerek bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme ifadelerini almak için Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na tebligat çıkardı.

İLK HAPSİ OLMAYACAK

Gülben Ergen de "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Kararın üzerine Seren Serengil 3 gün hapis yattı.