taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5162
EURO
3,7039
ALTIN
131,32
PETR
56,7600

Serena Williams Reddit'in kurucusuyla nişanlandı

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı kadın tenisçilerinden Serena Williams, Alexias Ohanian ile nişanlandığını açıkladı.

Ajanslar | 30.12.2016 - 05:37
  1. Haberler
  2. Spor

Serena Williams Reddit'in kurucusuyla nişanlandı

Serena Williams, Ohanian ile Roma'da nişanlandığını Reddit üzerinden duyurdu. Williams, aldığı evlilik teklifini sosyal medya platformunda yazdığı şiirvari bir metin ile açıkladı.

DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Ünlü tenisçi, Ohanian'ın tanıştıkları Roma'da kendisine evlenme teklifinde bulunduğunu, kendisinin de teklifi kabul ettiğini söyledi. Çiftin düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.

EYLÜL AYINDA REKOR KIRMIŞTI

Serena Williams 2016'da yedinci Wimbledon tek kadınlar şampiyonluğunu kazanmış ancak dünya sıralamasında ikinci sıraya düşmüştü.

Williams'ın kariyerinde tek kadınlarda 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.Amerikalı tenisçi Eylül ayında kariyerinin 308. Grand Slam maçını kazanarak, İsviçreli Roger Federer'e ait rekoru kırmıştı.

Serena Williams Reddit'in kurucusuyla nişanlandı

BİR YILDAN UZUN SÜREDİR BİRLİKTELER

35 yaşındaki Serena Wiliams ile 33 yaşındaki Alexias Ohanian 2015'in sonbaharında tanışmışlardı.Çiftin aşkalarını çoğunlukla gözlerden uzak bir şekilde yaşadıkları biliniyordu.

2005'TE REDDİT'İ KURMUŞTU

Williams'ın nişanlanlısı Alexias Ohanian ise Reddit'i 2005'te üniversite arkadaşı Steve Huffman'la birlikte kurmuştu. Reddit kullanıcıları sosyal medya platformu üzerinde belli konulara dayalı gruplar oluşturup birbirleriyle özgürce tartışabiliyor.

Serena Williams Reddit'in kurucusuyla nişanlandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

12
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

31
Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

8
Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

9
Anayasa değişikliği komisyonu 16. ve 17. maddeleri kabul etti

Anayasa değişikliği komisyonu 16. ve 17. maddeleri kabul etti

6
Twitter'dan 360 derece canlı yayın özelliği

Twitter'dan 360 derece canlı yayın özelliği

1
Arda Turan'dan Çin açıklaması

Arda Turan'dan Çin açıklaması

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM