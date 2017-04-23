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Serena Williams tatilde

Ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, sevgilisi ile birlikte gittiği tatilde hamileliğinin tadını çıkarıyor.

23.04.2017 - 11:48
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Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak en çok grand slam kazanan kadın tenisçi olan ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

Serena Williams tatilde

FOTOĞRAF SİLİNMİŞTİ

Ünlü tenisçi, sosyal medya hesabından “20 haftalık" etiketiyle bir fotoğraf paylaşmış ancak saatler içinde fotoğrafı silmişti.

Tenis rekortmeni Serena Williams hamile FOTO GALERİ

Serena Williams tatilde

MEKSİKA'DA TATİLDE

Sevgilisi Alexis Ohanian ile bir süredir birliktelik yaşayan tenisçi, Meksika'ya tatile gitti. Serena Williams'ın yayıncısı tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sonbaharda ilk çocuğunu doğuracağı belirtildi.

Serena Williams tatilde

Serena Williams tatilde

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