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Serenay Aktaş: Bakışlarım çok seksi

7 yıl futbol oynayan Serenay Aktaş, 2014’te oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 08:54..
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DD

Kanal D’deki ‘Meryem’de ‘Komiser Burcu’yu canlandıran Serenay Aktaş bir kozmetik markasının yüzü oldu.

"MAKYAJ YAPMASAM DA SEKSİYİM"

Serenay, “Seksilik dekolte ya da yırtmaçta değildir. Benim bakışlarım çok seksi. Makyaj yapmadan da öyleyim” dedi.

SEDA SAYAN'IN OĞLU OĞULCAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Serenay Aktaş sadece seksi bakışlarıyla değil aşk hayatıyla da gündemde. Türk erkeklerinin gözde isimlerinden oyuncu Serenay Aktaş'ın Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşadığı konuşuluyordu. Fakat Serenay Aktaş'ın Alman model Rob Mark'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Serenay Aktaş: Bakışlarım çok seksi

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