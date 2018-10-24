Serenay Aktaş: Taciz edeni rezil ederim

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonra oyuncu olan Serenay Aktaş, son günlerde dizilerin ardı ardına yayından kalkmasından şikayetçi.

"TEPKİM SERT OLUR"

“Kötü döneme denk geldim sanırım” diyen Serenay Aktaş, setlerdeki taciz olaylarıyla ilgili ise esti gürledi: “Benim başıma gelmedi. Karşılaşmadım ama olduğunu biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebilir. Kadınlar bu sıkıntıyı her alanda yaşıyor. Ben bu konuda çok sertim. Kolay kolay, göz göre göre beni taciz etmeye cesaret edeceklerini sanmam. Sert tepki veririm. Dövmesem bile rezil ederim!”