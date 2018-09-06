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Serenay Sarıkaya: Kameraları çok özledim

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kameraları çok özlediğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 08:23..
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Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni dizisinin galasına katıldı. Sevgilisi Bürsin’in yeni işini heyecanla izleyen Serenay Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlere son derece sıcak davrandı.

"YENİ SEZONDA BERABERİZ"

Oyuncu, bazı muhabirlere sarılarak “Sizi çok özlemişim, uzun zamandır görüşemiyorduk ama yeni sezonda bol bol beraberiz” dedi. Sarıkaya, diziyle ilgili ise şunları söyledi: “Merakla bekliyordum. Kerem de özenle hazırlandı. Bir vampir hikayesinde yer almak, bir oyuncu için büyük şey olsa gerek.”

Serenay Sarıkaya: Kameraları çok özledim

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