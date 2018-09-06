Serenay Sarıkaya: Kameraları çok özledim

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni dizisinin galasına katıldı. Sevgilisi Bürsin’in yeni işini heyecanla izleyen Serenay Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlere son derece sıcak davrandı.

"YENİ SEZONDA BERABERİZ"

Oyuncu, bazı muhabirlere sarılarak “Sizi çok özlemişim, uzun zamandır görüşemiyorduk ama yeni sezonda bol bol beraberiz” dedi. Sarıkaya, diziyle ilgili ise şunları söyledi: “Merakla bekliyordum. Kerem de özenle hazırlandı. Bir vampir hikayesinde yer almak, bir oyuncu için büyük şey olsa gerek.”