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Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden 14 Şubat kararı

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Kerem Bürsin bugün kutlanan ‘Sevgililer Günü’ için birbirlerine pahalı hediye almama sözü verdi.

14.02.2017 - 10:28
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Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden 14 Şubat kararı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, bir yakınıyla 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında şunları söyledi:

"ŞANSLI BİR ERKEĞİM, SERENAY LÜKSÜ SEVMİYOR"

"Şanslı bir erkeğim. Seranay lüksü sevmiyor. Doğum günlerimizde bile mütevazı hediyeler seçiyoruz. Eminim bir buket çiçek onu mutlu edecek"

Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden 14 Şubat kararı

SERENAY 'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ

Diğer yandan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin'le ne zaman evlenecekleri yönündeki soruya "Güzel giden bir birliktelik olunca herkes evlilikle taçlandırmak istiyor. Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buluyorum. Her şey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum" demişti.

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