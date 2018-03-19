Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'e uçtu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya 'Fİ-Çİ' dizisinin final yapmasıyla soluğu sevgilisi Kerem Bürsin ile Amerika'da aldı.

AŞK TATİLİ

Amerika'yı yeniden keşfeden ünlü çift araçlarıyla Arizona'ya gitti. Oyuncu çift, turistlerin uğrak yeri olan Büyük Kanyon'u ziyaret etti. Ulusal parkı yerden izlemekle kalmayan ikili, helikopter kiralayarak da eyaleti kuşbakışı seyre daldı.

Saati ortalama bin 500 lira olan helikopterle ABD semalarında uçan ünlü çift, bu anları da instagram'da paylaştı.

KEREM KAHVALTI HAZIRLADI

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya sevgilisi Kerem Bürsin’den sabah sürprizi geldi. Pazar sabahı kahvaltı sofrası hazırlayan Bürsin’in sürprizine karşılık veren Sarıkaya, bu mutlu anını sosyal medya hesabından böyle paylaştı.