Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

Uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyen güzel oyuncu, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" dedi.





"BİLMEDİĞİM ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Sarıkaya, "Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Kerem Bürsin’le kültürel anlamda farklılıklar yaşıyor musunuz" sorusuna;

“Kerem o kadar da Amerikalı değil aslında. Dünyanın çok fazla yerinde yaşama fırsatı olmuş. Ve evet, bütün bu yaşadığı kültürlerden getirdiği türlü türlü değişik yansımalar mevcut onda. Bilmediğim çok şey öğrendim ondan. Benim, onunla ilgili çok komik bulduğum bazı taraflar var. O da benim bazı arabesk taraflarımı çok komik buluyor.” şeklinde cevap verdi.