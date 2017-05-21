Serenay Sarıkaya-Mehmet Günsür: Biz sevgi pıtırcıklarıyız

Fi dizisindeki sahneleriyle çok sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulundu.

"BANA SEN ONUN KADIN VERSİYONUSUN DİYORLARDI"

Mehmet Günsür'la ilk kez birlikte çalıştıklarını belirten Sarıkaya, şunları söyledi: "Birkaç defa karşılaşmıştık ama ilk defa birlikte çalışıyoruz. Ofiste de (menajerlik ofisi, ID İletişim) Mehmet’in adını çok duyuyordum. Bana hep “Sen onun kadın versiyonusun, o senin erkek versiyonun” derlerdi. Bir araya gelince ortaya nasıl bir şey çıkacak diye çok merak ediyorduk.

"BİZ SETİN SEVGİ PITIRCIKLARIYIZ"

Gerçekten sete girdiğimiz an enerjilerimiz aynı noktada buluştu. Biz setin sevgi pıtırcıklarıyız. Sabahları sete büyük bir neşeyle gelip herkesi öpüp kucaklayıp güzel enerjiler verip işe öyle başlıyoruz.

"MEHMET'İ ÇOK SEVİYORUM"

Mehmet denince aklıma ilk müzik geliyor. Sonra neşe... Doğal ve insana iyi gelen bir duygusu var. Onu çok seviyorum."

GÜNSÜR: İÇİ GÜZEL, DIŞI GÜZEL

Mehmet Günsür ise partneri Sarıkaya hakkında; "Ne kadar şaşırtıcı olur bilmiyorum ama çok güzel... İçi güzel, dışı güzel... Her şeyin içindeki pozitifliği görmesi çok değerli. Söylediği tek bir cümle bile seni uyandırmaya yetiyor." dedi.