Serenay Sarıkaya mühendislere ilham verdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 'Fi' dizisindeki karakteri ''Balerin Duru'' ile inşaat mühendislerine ilham verdi. Duru'nun baş dansçı olduğunu belli etmek için kafasına taktığı kırmızı tüyü mühendisler baretlerine koydu.

RENKLİ KAREYİ PAYLAŞTI

Sarıkaya'nın bir takipçisinin "Sahada herkes beyaz baretli, benim başmühendis olduğum belli olmuyor" dediği esprili kareyi sosyal medyada gördü. Genç oyuncu, buna kayıtsız kalmayıp renkli kareyi kendisi de paylaştı..

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Gökhan Bektaş isimli başmühendisin kırmızı tüylü bareti sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.