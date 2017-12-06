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Serenay Sarıkaya: Önce kendine inanacaksın

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, üniversiteli gençlerle buluştu.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 14:33..
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Özel bir üniversitenin bir etkinliğine konuşmacı olarak katılan Serenay Sarıkaya,  öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulunarak özgüvenin kariyerindeki önemini anlattı.

Serenay Sarıkaya: Önce kendine inanacaksın

"KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL"

Genç ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya etkinlikte, “Özgüven bence kişinin kendisini tüm eksikleriyle kabul edebilmesi. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, hepimizin hoşuna gitmeyen yönleri vardır. Önemli olan bu yönlerimizle de barışıp, yüzleşebilmek. Ben hayatta karşıma gelen iyi şeyleri bir ödül olarak kabullenmeye çalıştım. Bence insan kendisine ne kadar çok inanırsa, başarmaya o kadar yaklaşıyor. Ve sen kendine inandığında diğerlerini de inandırabiliyorsun.” sözleriyle gençlere cesaret verdi.

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