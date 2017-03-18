Serenay Sarıkaya sevişme sahnesi hakkında konuştu

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı 'Fi' dizisi 31 Mart'ta başlıyor. Dijital ortamda izlenebilecek ve her bölümü 60 dakika olacak dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahneleri olay yarattı.

'SEVGİLİSİ KEREM BURSİN'LE ARASI AÇILDI' İDDİASI

Bu görüntülerin, Sarıkaya'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Kerem Bürsin ile arasını açtığı iddia edildi.

"BİZ BİRBİRİMİZİN İŞİNE KARIŞMAYIZ"

Güzel oyuncu, iddialarla ilgili olarak, "Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız." şeklinde konuştu.



(Tartışma konusu haline dönüşen olay sahneden bir kare)