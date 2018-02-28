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Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Güzel oyuncu verdiği röportajda sevgilisi Kerem Bürsin'e teşekkür etti.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 06:50..
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Serenay Sarıkaya, ELLE dergisinin mart sayısı için Maltepe Kaykay Parkı’nda objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, çekim sonrası verdiği röportajda Kerem Bürsin’le ilişkisinden de söz etti.

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

"KEREM'LE ZORU BECERDİK"

Sarıkaya, "Bir birliktelikte birbirine ilham vermek, paylaşmak, öğrenmek, birbirini yüceltebilmek ve birlikte yükselebilmek çok önemli. Ben bu konuda çok şanslıyım. Kerem’le bu kadar zor bir sektörde bunu çok iyi becerebildik.

"TELAŞIMI PANİĞİMİ AZALTTI"

Her ilişki kişiyi değiştirir, ben de Kerem’le değişmişimdir. Öncelikle bana bir kadın olarak kendimi çok değerli hissettirdi. Bunun için ona teşekkür ederim. Önceliklerimin farkına varmama sebep oldu, telaşımı ve paniğimi azalttı." dedi.

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

Serenay Sarıkaya: Teşekkürler Kerem

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