Serenay Sarıkaya'dan Kerem Birsün'e öpücüklü teşekkür

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Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye

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Mehmet Çebi: Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük müzesi olacak

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Siirt'in Pervari kırsalında bölücü terör örgütüne ait iki depo ve bir barınma alanı savaş uçakları tarafından imha edildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan; yeni yapılan köprüler ve tünelden geçen araç sayılarını açıkladı.

Köprü ve tünelde araç sayısı gerçekleri

Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri, söylenenlere rağmen yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Başkentte bir taksici Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) girişinde tartıştığı meslektaşını tabancayla vurarak öldürdü.

1 4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü krizi görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

2 Emenike Olympiakos ile anlaştı Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin, Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

3 Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası Bahçelievler'de bir hafta önce Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

4 ABD'de iki eyalet kepenk kapattı ABD'nin Maine ve New Jersey eyalet yönetimlerinin, acil hizmetler dışındaki birçok hizmeti geçici olarak durdurduğu bildirildi.

5 Erdoğan Trump görüşmesinin detayları Washington'daki Türk Büyükelçiliği önünde çıkan olaylar yüzünden tutuklananlar, Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme geldi.

6 Merve Kavakçı'yla ilgili Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.