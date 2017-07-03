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Serenay Sarıkaya'dan Kerem Birsün'e öpücüklü teşekkür

Bodrum’da teknede tatil yapan Serenay Sarıkaya 26 yaşına bastı.

03.07.2017 - 08:23
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Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Kerem Bürsin, Yasemin-İzzet Özilhan’ın, Bodrum’da demirli lüks yatında tatil yapıyor.

Serenay Sarıkaya önceki gün 26. yaşına girdi. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’ya unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Birsün'e öpücüklü teşekkür

KAYINVALİDESİNİ BODRUM'A GETİRDİ

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; İstanbul’daki annesi Ümran Sarıkaya’yı, Serenay’dan habersiz Bodrum’a getirtti. Havaalanından alıp botla tekneye kadar eşlik etti.

MUTLULUKTAN AĞLADI

Serenay Sarıkaya karşısında annesini görünce “İnanamıyorum anneciğim” deyip bağırdı, ağladı. Serenay Sarıkaya sürpriz sonrası sevgilisini öpücüklere boğdu, tekrar tekrar sarıldı.

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Birsün'e öpücüklü teşekkür

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