Serenay Sarıkaya'dan Kerem Birsün'e öpücüklü teşekkür

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Kerem Bürsin, Yasemin-İzzet Özilhan’ın, Bodrum’da demirli lüks yatında tatil yapıyor.
Serenay Sarıkaya önceki gün 26. yaşına girdi. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’ya unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.
KAYINVALİDESİNİ BODRUM'A GETİRDİ
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; İstanbul’daki annesi Ümran Sarıkaya’yı, Serenay’dan habersiz Bodrum’a getirtti. Havaalanından alıp botla tekneye kadar eşlik etti.
MUTLULUKTAN AĞLADI
Serenay Sarıkaya karşısında annesini görünce “İnanamıyorum anneciğim” deyip bağırdı, ağladı. Serenay Sarıkaya sürpriz sonrası sevgilisini öpücüklere boğdu, tekrar tekrar sarıldı.