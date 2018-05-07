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Serenay Sarıkaya'nın elbisesini Dubaili şeyh aldı

Serenay Sarıkaya’nın 'Önce Çocuk' sergisine bağışladığı beyaz elbisesini, adının açıklanmasını istemeyen Dubaili bir şeyh satın aldı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 11:50..
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DD

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu’nun da aralarında olduğu ünlü isimlerin destek verdiği, çocuk istismarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Önce Çocuk' sergisine beyaz mini elbisesini bağışlamıştı.

FİYATININ ÇOK ÜSTÜNDE RAKAM VERDİ

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına 5 bin TL’ye satışa çıkarılan elbise önceki gün yeni sahibini buldu. Elbiseyi, Sarıkaya’nın hayranı olan Dubaili bir şeyh adına gönderdiği temsilci satın aldı. Şeyhin, elbiseyi fiyatının çok üstünde bir rakama aldığı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'nın elbisesini Dubaili şeyh aldı

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