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Sergey Skripal'in sağlığı iyiye gidiyor

İngiltere'de geçen ay kızıyla birlikte zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

AA | 07.04.2018 - 08:16..
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SKPR

Sergey ile kızı Yulia Skripal'in tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesinden ikilinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

TABURCU OLACAK

Hastanenin direktörü Dr Christine Blanshard, Yulia Skripal'in hayati riski atlattığını anımsatarak, "Yulia'nın kendisinin de söylediği gibi, gücü günden güne artıyor ve taburcu olmak için yeterince iyi olduğu günü sabırsızlıkla bekliyor. (Taburcu olacak) Tarihin ne zaman olacağına dair herhangi bir haber sadece spekülasyondur." ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecinde Yulia Skripal'in mahremiyetine saygı duyulmasını istediğini vurgulayan Blanshard, özellikle basının bu talebe saygı göstermesi çağrısında bulundu.

HIZLA İYİLEŞİYOR

Blanshard, "Sizleri ayrıca babası Sergey Skripal'in durumu hakkında da bilgilendirmek istiyorum. Kendisi tedaviye iyi cevap veriyor, hızla iyileşiyor ve durumu artık ciddiyetini korumuyor." dedi.

İngiliz polisinden dün yapılan açıklamada, Yulia Skripal'in, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. İyileşmeme ilişkin olarak teşekkür etmek istediğim çok kişi var." ifadelerine yer verilmişti.

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