Serhat Akın Hadise'nin eski fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..." demişti.

Bu sözlerin üzerine Hadise, çok sert bir açıklamada bulunmuştu: ''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!

"KADINA ŞİDDET BENİM ÜZERİMDEN YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde.

"EŞİNİ DE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜN"

Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında... Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah."

"HAKSIZ MIYIM"

Hadise'nin bu açıklaması sonrasında Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hadise'den özür dilemişti. Ancak Serhat akın yine rahat durmadı. Serhat Akın, Hadise ile tanışma anının fotoğrafını paylaşıp takipçilerine, “Haksız mıyım?” diye sordu.