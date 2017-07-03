Seri numarası silinmiş uçaksavar füzesi ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, sıcak hava şartlarında örgütün inlerini tek tek imha ediyor.

Türk askerine hain pusular kuran PKK'lı teröristler ise, Amerika'nın Rakka operasyonunu bahane ederek PYD'ye verdiği silah ve mühimmatları kullanıyor.

UÇAK YOK, UÇAKSAVAR FÜZESİ VAR

DEAŞ'ın elinde uçak olmamasına rağmen, PYD'li teröristlere uçaksavar füzesi veren Amerika, örgüte para yardımı da yapıyor.

PKK'LILARDAN ÇIKTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde operasyona çıkan Mehmetçik, karşılaştığı teröristleri etkisiz hale getirdi. Teröristlerden geriye ise Amerika'nın verdiği uçaksavar füzesi kaldı.

SERİ NUMARASINI SİLMİŞLER

Güdümlü füzenin seri numarasının silindiği de dikkatlerden kaçmadı.