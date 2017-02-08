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Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Donald Trump, kendisine bir senatörü şikayet eden şerife "İsmini ver kariyerini bitirelim" dedi.

08.02.2017 - 08:56
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Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

ABD başkanı Donald Trump, kendisinin sınır politikasını destekleyen şerifleri Beyaz Saray'da ağırladı. Toplantıya katılan şerifler, daha önce Trump'a desteğini açıkça dile getiren isimlerden seçildi.

Toplantıda en dikkat çeken anlardan biri Beyaz Saray'a Teksas'a bağlı Rockwall County'den gelen Şerif Harold Eavenson'la Trump arasındaki konuşmaydı.

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

ŞERİF SENATÖRÜ TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadelede, çetelerin mal varlıklarıyla ilgili kanuni bir düzenleme konusunda zorluk çıkaran senatörü Trump'a şikayet eden Şerif Eavenson, senatörün ismini vermedi.

"KARİYETİNİ BİTİRELİM"

Bunun üzerine şerifi dikkatle dinleyen Trump ise "Bana hemen o senatörün adını ver, kariyerini bitirelim" dedi. Trump'ın bu sözü salondakileri güldürdü.

Eavenson, başkan Trump'ın da şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti
Şerif Harold Eavenson'ın Donald Trump'ın cevabını aldığı an

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

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