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Şerin: Hindistan’ı yaptırımlarla korkutmak saçmalık

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD'nin yaptırımlarının Hindistan'ı korkutamayacağını dile getirdi.

DHA | 11.10.2018 - 11:23..
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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın Rus S-400 komplekslerini satın almasına karşı önlem alacağına ilişkin açıklamalarıya ilgili konuştu.

"HİNDİSTAN'I KORKUTMAK SAÇMALIK"

Şerin, ”Hindistan’ı ekonomik yaptırımlarla korkutmak büyük saçmalık” dedi.
Parlamenter RT’ye verdiği röportajda Şerin, bu tür açıklamaların Amerikan liderine çok gerekli olduğunu belirterek bunun Washington’un silah ihracatına ilişkin hırslarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Şerin, “NATO’nun kurallarına göre tüm üye ülkeler kendi savunma bütçelerinde belirtilen hacmin en az yüzde 20’sini her sene en yeni silahlara harcamak zorundalar. Tabii ki bu ülkelere yeni silahları Amerika sağlıyor. Bu arada Amerikalılar silah satışında tam da bu nedenden dolayı birinci sırada yer alıyorlar.” dedi.

"RUSYA'YA GÜVENİYORLAR"

Hindistan’ın Moskova’dan füze kompleksleri satın alma kararının Washington için ciddi bir sinyal olduğunu belirten Şerin, “Bu Rusya’nın silahının daha çok talep ve güven gördüğünün kanıtıdır. Amerika Hindistan gibi bağımsız bir devlete zarar veremez. Trump ne tür yaptırımlar uygulayabilir ki? Çünkü bu ülke güçlü insanlarla dolu. Hindistan’ı ekonomik yaptırımlar ile korkutmaya çalışmak büyük saçmalık.” dedi.

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