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Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde yeni haftada batı bölgelerinden başlamak üzere serin ve yağışlı hava etkili olacak.

22.10.2017 - 14:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Pazartesi ve Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek yağışlar, Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışlı hava, Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, Cuma günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Serin ve yağışlı hava geliyor

HAVA SICAKLIĞI SALI GÜNÜ DÜŞECEK

Hava sıcaklığında yarın önemli değişiklik beklenmiyor. Fakat Salı günü yağışlı hava nedeniyle batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacak sıcaklık, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacak.

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