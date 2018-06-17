Serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Adıyaman’ın Kahta ilçesi Elmalı köyüne bağlı Yeşildirek mezrası yakınlarında bulunan gölete giren 15 yaşındaki Fatih Salan, bir süre sonra su içerisinde gözlerden kayboldu.

Gözden kaybolan gencin arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bildirdi.

6 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Polis Dalgıç ekipleri ise gölete atladı. Dalgıç ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Salan’ı suyun 6 metre derinliğinden çıkardı.

Salan’ın dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılmasının ardından ambulansa alınarak Kahta İlçe Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Fatih Salan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.