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Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Adana’da nehirde yüzerken kaybolan gencin cansız bedeni, sabaha karşı bulundu. Bir kişinin, cesedi ilk gördükleri anda maket sandıklarını söylemesi, dikkat çekti.

İHA | 20.08.2018 - 11:45..
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Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu.

Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar gencin cansız bedenini suda görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

"MAKET VAR ZANNETTİK"

Polis ekipleri, cankur yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Aslan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yusuf Göl isimli vatandaş ise,”Yatıyordum, şurada ceset var dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı.” dedi.


Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu



Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

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