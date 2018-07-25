Şerit değiştirirken 90 kilometre hızla kaza yaptı

Beylikdüzü’nde E-5 karayolu Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek yolda ilerlemeye başladı.

90 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI

Araçların arasından geçerken aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

E-5 Karayolu’nda meydana gelen motosiklet kazası

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası hareketsiz bir şekilde yatan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Kaskı çıkartılarak nefes alması sağlanan genç, kazanın şokuyla bir süre yerden kalkamazken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletlinin çarptığı araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik durdu.

Vücudundan hafif sıyrıklarla yaralanan gencin bu kazası, motosiklet sürücüleri için ekipmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"BENİM LASTİĞİM HANGİ YOLDA HANGİ TEPKİYİ VERECEĞİNİ BİLİYOR”

Öte yandan motosikletli gencin kaza yaptığı mevkiinin ters istikametinde daha önceden kaydettiği bir görüntüde söyledikleri ise dikkat çekti. Terlikle motosiklet sürdüğü görülen ve üzerinde herhangi bir koruyucu kıyafet olmadığı anlaşılan genç motosiklet sürücülerine, "Ekipman değil sağlam lastik alın. Benim lastiğim hangi yolda hangi tepkiyi vereceğini biliyor." uyarısında bulundu.