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Serkan Kaya Nur Yerlitaş'ı klipten attı

Modacı Nur Yerlitaş'ın, dün katıldığı bir davette şehitler için kullandığı sözler sonrası Serkan Kaya Yerlitaş'ı klipten çıkardı.

23.11.2017 - 07:46
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FF

Serkan Kaya ‘Kara Gözlüm' adlı şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçmişti. Ancak Nur Yerlitaş'ın şehitler için söylediği sözler sonrası sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Kaya klibi yayınlamaktan vazgeçti.

MONTAJLA YERLİTAŞ ÇÖPE GİDECEK

Klip yeniden montaja girecek ve Yerlitaş’ın olduğu sahneler çöpe atılacak.

Instagram hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Konuşma sonrasında modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

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