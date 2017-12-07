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Serkan Kaya yeni klip çekti

Serkan Kaya, 160 bin ödedi, Nur Yerlitaş'ı sildirdi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 08:17..
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Şarkıcı Serkan Kaya 1 ay önce çekilen ve 80 bin TL harcanan 'Kara Gözlüm'ün klibinin 1 dakikalık bölümünde Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı. Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca klip çöpe atıldı. 80 bin TL daha harcanıp yenisi çekildi.

"ŞEHİTLER MEHİTLER AMAN YETER"

Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı.

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