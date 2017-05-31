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Serkan Seki Deniz Seki'nin icra borçlarını ödedi

Özgürlüğe kavuşmasına sayılı günler kala hakkındaki icra davaları ile sarsılan Deniz Seki'nin imdadına kardeşi Serkan Seki yetişti.

31.05.2017 - 14:53
  1. Haberler
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2014 Kasım ayından beri Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde yatan Deniz Seki, 5 Haziran Pazartesi günü, özgürlüğüne kavuşuyor. Kesinleşen cezasının toplam 3,5 yılını hapiste geçiren şarkıcının bu sevincine icra borcu gölge düşürmüştü. Ancak ünlü şarkıcı çıkmasına 5 gün kala aldığı haberle sevindi.

4 AYRI HACİZ BULUNUYORDU

Geçen hafta Deniz Seki'nin cezaevi çıkışı peş peşe icra borçlarıyla karşı karşıya kalacağı gündeme gelmişti. 30 Mayıs 2014'te evinden çıkan ve 30 aydır tutuklu olan sanatçının mahkeme kayıtlarına göre 2007 model kapalı kasa bir aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz bulunuyordu.

KARDEŞİ BORÇLARI KAPATTI

Bu icralardan 1.'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz, ikincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi'nin haczi, 3.'sü 35. İcra Dairesi'nin haczi ve 4.'sü ise eski oturduğu lüks sitedeki evin 7 bin 500 TL'lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi'nin koyduğu hacizdi. Deniz Seki'nin kardeşi hemen olaya el koydu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Serkan Seki'nin dün itibariyle icra borçlarını kapattığı öğrenildi.

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