Serkan Uçar Ece Erken'e: Hamilelikte 35 kilo aldın

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlunun doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ece Erken, fotoğrafın altına "Eymen doğduktan dakikalar sonrası..Hayatımın değiştiği anlar ve sen kimsin bakışım... Oğlum, hayatım, Allah'ın en güzel emaneti! 3 yaşına girmene Allah'ın izniyle çok az kaldı. Normalde cumartesi ama biz cuma kutlayacağız. Zaman ne çabuk geçiyor! Hangi ara 3 oldun... İnşallah hep güzel insanlarla karşılaşırsın... Gördüğünden eksik etmesin Allah'ım seni... Sağlıklı, huzurlu,mutlu bir hayatın olur, anneciğini hep sevip sayarsın... Seni çok seviyorum, çok içimden geldi! Allah evlatlarımızı korusun.

Not: 7 Nisan 2015 doğumlu Eymen, 3.5 kilo doğmuştu :) annesi biraz yemişti hamilelikte"

"35 KİLO ALACAK KADAR AZ YEDİN"

Bu mesaja Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan yanıt gecikmedi. Serkan Uçar, Ece Erken'e "Maşallah. 35 kilo alacak kadar az yedin hamilelikte" mesajıyla karşılık verdi.

Ece Erken de Serkan Uçar'ın yorumuna 'Bak ya' yazarak cevap verdi.