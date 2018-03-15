Serkan Uçar: Ece Erken'le bir daha olmaz

Serkan Uçar, önceki gün oğlu Eymen ve eski eşi Ece Erken’in annesi Nurhan Serpici ile Akmerkez’de görüntülendi.

"KATAR'DA YAŞAMAYA BAŞLADIM"

“Katar’da yaşamaya başladım. Buraya 1 haftalığına geldim, birkaç gündür oğlumla zaman geçiriyorum” diyen Uçar, Erken’i sosyal medyada takip etmeye başlaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Evet, Instagram üzerinden birbirimizi takip etmeye başladık. Çünkü ortak bir paydamız var; oğlumuz."

"YO YO ASLA"

Serkan Uçar, eski eşiyle yeniden birlikte oldukları dedikodularına da nokta koydu: “Yo yo kesinlikle öyle bir şey olamaz. Bizim olayımızın üstünden çok zaman geçti. Biz sadece Eymen’in annesi ve babasıyız. İki dost, iki iyi arkadaşız. Başka da bir durum söz konusu değil.”



