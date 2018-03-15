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Serkan Uçar: Ece Erken'le bir daha olmaz

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'le barışacağı yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 07:59..
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Serkan Uçar, önceki gün oğlu Eymen ve eski eşi Ece Erken’in annesi Nurhan Serpici ile Akmerkez’de görüntülendi.

Serkan Uçar: Ece Erken'le bir daha olmaz

"KATAR'DA YAŞAMAYA BAŞLADIM"

“Katar’da yaşamaya başladım. Buraya 1 haftalığına geldim, birkaç gündür oğlumla zaman geçiriyorum” diyen Uçar, Erken’i sosyal medyada takip etmeye başlaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Evet, Instagram üzerinden birbirimizi takip etmeye başladık. Çünkü ortak bir paydamız var; oğlumuz."

"YO YO ASLA"

Serkan Uçar, eski eşiyle yeniden birlikte oldukları dedikodularına da nokta koydu: “Yo yo kesinlikle öyle bir şey olamaz. Bizim olayımızın üstünden çok zaman geçti. Biz sadece Eymen’in annesi ve babasıyız. İki dost, iki iyi arkadaşız. Başka da bir durum söz konusu değil.”

Serkan Uçar: Ece Erken'le bir daha olmaz

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