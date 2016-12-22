Sarkisyan'dan Ruhani'ye övgü

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, İranlı mevkidaşı Ruhani’yi Erivan’da resmi törenle karşıladı. Tören sonrasında liderler ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

"ERMENİ HALKININ BEKLEDİĞİ MİSAFİR"

Ruhani’yi, ‘Ermeni halkının beklediği misafir’ olarak nitelendiren Sarkisyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklere dayandığını söyledi. Ruhani ise İran ve Ermenistan’ın aynı kültürden geldiğini, iki halkın her zaman dostluk ve barış içerisinde yaşadığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ermenistan'da VİDEO

İŞBİRLİĞİ BİLDİRİSİ

Ermenistan’ı dost ülke kabul ettiklerini belirten Ruhani, bu ülke ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti. Temaslar kapsamında Ermenistan ve İran arasında spor, olağanüstü haller, turizm ve gümrük alanlarında iş birliği anlaşmaları ile temasların sonucuna ilişkin bildiri imzalandı.