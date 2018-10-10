Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Suriyelilerin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 milyar dolarlık finansmanın sadece yüzde 35'inin karşılanabildiği bildirildi.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı konsolosluğa lüks araçla 3 kişi giriş yaptı.