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Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Kristanna Loken'in doğum günü için mekana giden Sermiyan Midyat gazetecilerden rahatsız oldu. Midyat'ın müdahalesine Sinan Akçıl müdahale edince kavga çıktı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 02:06..
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Dişi Terminatör olarak anılan Hollywood yıldızı Loken, İstanbul'da bir mekanda doğum günü partisi düzenledi. Partiye katılan Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl arasında gerginlik yaşandı.

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

MİDYAT GAZETECİLERİ İSTEMEDİ

Partide gazetecileri görünce sinirlenen Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diyerek seslendi.

Olum cevap alması üzerine Midyat'ın gazetecilere hakaret ettiği ifade edildi. Söylenen sözler üzerine araya giren Akçıl, Midyat'a müdahale etti.

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

ELİNDEKİ SİGARAYI ÜZERİNE FIRLATTI

Sinan Akçıl'ın kendisine müdahalesi sonrası adeta çılgına dönen ünlü oyuncu, elindeki sigarayı Sinan Akçıl'ın üzerine atarak saldırdı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili mekandan uzaklaştırıldı.

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