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Sertab Erener İzmir'de konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği '1 Festival İzmir', Sertab Erener konseriyle başladı.

18.10.2017 - 12:44
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Müzik sektöründeki 25. yılını geride bırakan sanatçı, etkileyici performansıyla İzmirlileri kendisine hayran bıraktı.

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Erener’e, sahnede İzmir Big Band Orkestrası eşlik etti. Sertab Erener sahnede bir ara, ağabeyinin eşi şarkıcı Nil Karaibrahimgil’i görüntülü arayarak izleyiciler ile birlikte doğum gününü de kutladı.

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

'1Festival İzmir'in açılış konserine bilet bulamayan izleyiciler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AASSM açık alanına kurulan dev ekran da büyük ilgi gördü. Salona giremeyen İzmirliler, kendilerine ayrılan oturma gruplarında konser keyfini doyasıya yaşadı.

Sertab Erener CHP'li başkana kızdı, sahneyi terk etti

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Sertab Erener İzmir'de konser verdi

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