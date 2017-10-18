Sertab Erener İzmir'de konser verdi

Müzik sektöründeki 25. yılını geride bırakan sanatçı, etkileyici performansıyla İzmirlileri kendisine hayran bıraktı.

Erener’e, sahnede İzmir Big Band Orkestrası eşlik etti. Sertab Erener sahnede bir ara, ağabeyinin eşi şarkıcı Nil Karaibrahimgil’i görüntülü arayarak izleyiciler ile birlikte doğum gününü de kutladı.

'1Festival İzmir'in açılış konserine bilet bulamayan izleyiciler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AASSM açık alanına kurulan dev ekran da büyük ilgi gördü. Salona giremeyen İzmirliler, kendilerine ayrılan oturma gruplarında konser keyfini doyasıya yaşadı.

Sertab Erener CHP'li başkana kızdı, sahneyi terk etti





















