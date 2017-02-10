Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda geçen günlerde dinleti yapan müzisyenlere Sertab Erener eşlik etmiş, yolcular Erener’le birlikte "İzmir Marşı'nı" söylemişti.

Vapurda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, olayla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

HER ŞEY TAMAMEN TESAFÜF GİBİYDİ

"Kadıköy-Beşiktaş Şehir Hatları vapurunda geçtiğimiz günlerde sokak çalgıcıları bir anda karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının 'Yanarım' adlı şarkısını çalmaya başladı. Vapurdaki yolculara ses tanıdık geldi, şaşkınlıkla 'Yoksa bu Sertab mı' dediler ve sonra mutluluktan havalara uçup ona eşlik ettiler.

Sertab Erener vapurda İzmir Marşı söyledi VİDEO

Sertab, yolcuların söylediği İzmir Marşı'na da eşlik edince kalabalık iyice coştu. Sosyal medyaya düşünce görüntüler paylaşım rekoru kırdı, herkes 'Helal olsun işte halkın sanatçısı' dedi.

ÖNCEDEN HAZIRLANDI

Ama bu olay sanıldığı gibi doğaçlama gelişmedi, Sertab vapurda tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşmadı. Bu olayda geçen tüm detaylar bir prodüksiyonun ürünüydü. Sertab, günler öncesinden o vapurda ve o saatte bir proje için orada olacağının toplantısını yetkililerle yapmıştı. Hatta vapurda seslendirilecek 'Yanarım' şarkısı için bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den izin alınmıştı.

SAÇ, MAKYAJ, KAMERALAR..

Vapurun kalkmasına saatler kala Erener; saç, makyaj ve styling için hazırlıklar yapmaya başlanmıştı. Sertab'ın ekibinden profesyonel iki kişi çekim ve kayıt yapmak için hazırdı.

Kamera grubu o kadar hazırdı ki, monopod (Fotoğraf makinesi ve küçük kameraların üzerine takıldığı tek bir çubuktan oluşan ayak düzeneği) bile çekimde kullanılmıştı. 'Nasıl olur, sosyal medyaya düşen görüntüler cep telefonu kaydı' demeyin. Sertab'ın vapur performansının bir de profesyonel çekim kaydı var.

Evet, günlerdir büyük bir hayranlıkla izleyip konuştuğunuz o görüntüler Sertab'ın abisi ünlü reklamcı Serdar Erener'in de içinde olduğu sokak çalgıcılarını da kapsayan bir proje aslında.

Keşke sanatçının basın danışmanı bunun bir proje olduğunu açıklasaydı. Samimiyet kalmadı, büyü bozuldu."